Amalfi, la nuova caserma della Guardia di Finanza: inaugurazione con De Luca e il sindaco

Era prevista per oggi, giovedì 29 luglio alle ore 18:30, la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza. Un giorno importante per la costiera amalfitana e per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che questa mattina era presente al taglio del nastro del nuovo impianto di depurazione di Cetara con il sindaco Della Monica e il Presidente della Provincia di Salerno, Strianese.

La struttura manca in città dal 2000. L’ubicazione è nella sede storica sita sul lungomare dei Cavalieri che è stata oggetto di lavori di riqualificazione che l’hanno resa nuovamente fruibile e sarà intitolata a Daniele Zoccola, il finanziere salernitano che perse la vita il 24 luglio 2000 mentre era impegnato in un’operazione di contrasto all’immigrazione clandestina nelle acque della Puglia.

A presiedere la cerimonia il sindaco di Amalfi Daniele Milano ed il comandante provinciale Danilo Petrucelli. Prevista la presenza del Prefetto di Salento Francesco Russo oltre a molte autorità politiche, istituzionali, militari e religiose.