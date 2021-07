Amalfi, il TAR respinge il ricorso elettorale. Daniele Milano: “Abbiamo vinto”

Amalfi. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (CLICCA QUI per leggere la sentenza) ha respinto il ricorso elettorale con il quale Alfonso Del Pizzo, candidato sindaco per la lista denominata “Amalfi Rinasce”, agiva innanzi al T.A.R. chiedendo l’annullamento del verbale del 22 settembre 2020 con il quale si proclamavano gli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali di Amalfi, in particolare nella parte in cui elegge a Sindaco il dott. Daniele Milano. Conseguentemente chiedeva rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale e, in tal caso, la sua proclamazione a primo cittadino con la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste. Il ricorso si fondava sulla ritenuta erronea computazione delle schede elettorali.

Il Tar Campania di Salerno dà, quindi, ragione al Comune capofila della Costiera amalfitana. Il sindaco Daniele Milano si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto: “Abbiamo vinto”.