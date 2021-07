Amalfi. Il due alberi Chronos in rada

Mille metri quadri di superficie velica, quando le apre tutte sui due alberi. Ma non lo abbiamo mai visto a vele spiegate questo Yacht da 84.000 euro a settimana, con 26 posti letto e dieci persone di equipaggio. Fa la spola tra il golfo di Sorrento e quello di Amalfi, con base nel porto turistico di Salerno.

Costruito e registrato a Bodrum, in Turchia, ma trascorrendo le sue giornate navigando nel Mediterraneo e nei Caraibi, Chronos è stato costruito appositamente come nave charter nel 2013, come ketch di trinchetta di 54 metri a due alberi.

Questo bellissimo Ketch è stato progettato da Klaus Röder che ha basato il suo design su uno yacht classico pur rimanendo al passo con il ketch moderno; costruito per la navigazione ad alte prestazioni e il comfort degli ospiti.

Costruito pensando al lusso, il profilo sul ponte è in teak e mogano con molto spazio per prendere il sole, leggere un libro e godersi il panorama. Tutte le vele sono retrattili elettronicamente, quindi non c’è bisogno di imparare le corde qui. (L’equipaggio, tuttavia, è più che felice che gli ospiti siano coinvolti nel funzionamento e nella navigazione di Chronos quanto vorrebbero!)

Una scala dell’ammiragliato offre il luogo perfetto per tuffarsi nelle calde acque caraibiche, fare una nuotata e risalire a bordo con facilità. Chronos offre anche ai suoi ospiti la possibilità di utilizzare il suo sci nautico, wakeboard, tube riding, kneeboard, banana boat, kayak e attrezzatura per snorkeling e immersioni e persino un gommone a vela (QubaRS)

La tuga offre il suo piccolo bar mentre sottocoperta offre ancora più spazio per rilassarsi con un salone con TV al plasma! Le sue cabine private, che offrono sia letti queen size che letti a castello singoli, sono tutte dotate di aria condizionata e bagno privato.

L’equipaggio professionale è composto da Skipper, primo ufficiale, meccanico, nostromo, cuoco e 4 steward, quindi sarai sicuramente assistito durante il tuo soggiorno a bordo di Chronos. (così recita la brochure pubblicitaria).