Amalfi i festeggiamenti per gli Europei nelle foto di Michele Abbagnara . Abbiamo seguito in diretta Sorrento, un delle feste più grandi con la Penisola sorrentina bloccata fino alle 3 di notte, Positano , in spiaggia e giro del paese, e Ravello in Piazza Duomo , per Positanonews servizi dalla Penisola Sorrentina alla Costiera amalfitana per questa vittoria , da Amalfi Michele Abbagnara con le sue belle foto e le parole di Mario Amodio dei colleghi di Amalfi notizie .

Alla mezzanotte e tre minuti di questa notte in tutta Italia si è levato un grido di gioia: la nostra Nazionale è Campione d’Europa.

Una coppa che la squadra di Roberto Mancini ha desiderato da più di un anno, una coppa a cui tutti gli azzurri e gli italiani credevano, una coppa che è tornata a casa con noi da Wembley.

La nostra nazionale ha battuto i padroni di casa dell’Inghilterra dopo i calci di rigori 4-3. Decisivo l’errore di Saka. Una gara sofferta la nostra soprattutto nel primo tempo quando al solo 2′ minuti l’Inghilterra è andata in vantaggio con Shaw.

L’Italia soffre per tutto il primo tempo, non riesce a concretizzare nulla ma gli 11 azzurri tornano in campo con un’altra mentalità nel secondo tempo e, finalmente, al 67′ c’è il gol di Leo Bonucci. Poi i supplementari e i rigori.

Due gli errori dal dischetto per l’Italia, uno del gallo Belotti e l’altro di Jorginho. Ma anche gli inglesi sbagliano per due volte ed infine per la terza volta con Donnarumma che para il tiro di Saka. L’Italia è Campione d’Europa.

Scoppia la gioia in tutta Italia, ed anche in Costa d’Amalfi. Caroselli di auto, tifosi in strada, fumogeni e fuochi d’artificio hanno accompagnato la nazionale italiana che, per la seconda volta nella sua storia, diventa Campione d’Europa.

Grande gioia ad Amalfi, come dimostrano le foto scattate dal nostro amico fotografo Michele Abbagnara: gli amalfitani si sono riuniti prima in piazza Flavio Gioia dove hanno festeggiato e cantato in onore della vittoria.

Uno sventolio di tricolori, di fumogeni e fuochi d’artificio hanno accompagnato la notte azzurra non solo ad Amalfi ma in tutta la Costiera. Quello di ieri è stato il sogno che si è realizzato, il sogno del ct Roberto Mancini e di Gianluca Vialli, il sogno della rosa italiana ed il sogno di tutti gli italiani.