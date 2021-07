Alyssa Arce in Costiera Amalfitana: vacanze tra trekking e tanto social. A parlarcene è Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

La bellissima Alyssa Arce in vacanza in Costiera Amalfitana. La coniglietta che fece girare la testa a Justin Bieber ha passato alcuni giorni nella Divina per visitare i luoghi più caratteristici e significativi del territorio. Partendo dalla suggestiva Positano, con i suoi panorami unici, dove ha soggiornato nel rinomato resort “Villa Tre Ville”. Proprio qui è stata protagonista di un intenso lavoro fotografico realizzato da Dan Kullberg. Immagini in bianco e nero che hanno entusiasmato i fan della modella che hanno animato con tantissimi like e commenti gli scatti. A seguire un passaggio per Conca dei Marini dove Alyssa si è mostrata vestita con un succinto costume bianco. La 29enne statunitense, quindi, ha sfruttato anche la bellezza della location che la stava ospitando, con le limpide e cristalline acque della Costiera sulla sfondo, per fare qualche scatto come ha palesato lei stessa postando sui social le immagini.

Alyssa Arce è salita alla ribalta delle cronache mondiale per il flirt con il cantante Justin Bieber. I due avrebbero trascorso una notte in dolce compagnia a Ibiza. Il flirt tra la coniglietta di “Playboy” e Bieber ha provocato la rabbia delle fan del cantante che hanno assaltato i profili social della “playmate”.

Alyssa ha posato per alcuni tra i più famosi fotografi di moda. Ma è conosciuta soprattutto per essere stata la playmate del mese di luglio 2013 di Playboy e grazie agli scatti postati sui social ha ottenuto un grande seguito, oggi infatti conta oltre 500mila follower.