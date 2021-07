Altra conferma in casa rossonera, La Monica ancora “made in Sorrento”

Terza stagione consecutiva in maglia rossonera per Giuseppe La Monica, confermato dalla società dopo due ottime annate nelle quali ha messo insieme 57 presenze (tra campionato e Coppa Italia) realizzando ben 9 reti. Sostanza e qualità, dunque, per il centrocampo del Sorrento oltre ad un ormai proverbiale attaccamento alla maglia. “𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖. – ha detto La Monica – 𝐼 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑑 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑟𝑖𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑚𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒. 𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑏𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑢𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑖. 𝑆𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜”.