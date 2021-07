Alma Salerno, Maurizio Acampora è il nuovo segretario.

L’Alma Salerno annuncia il ritorno di Maurizio Acampora all’interno della società. L’ex dirigente sarà il segretario dell’Alma Salerno per la stagione 2021/2022.

Un gradito ritorno quello di Maurizio all’interno del team salernitano, che permetterà ad Antonio Peluso e Marco Bianchini di essere affiancati da una figura che negli anni ha dimostrato grande attaccamento ai colori granata nonché grande professionalità sotto il profilo operativo.

Per Acampora, già atleta, dirigente e segretario navigato, si tratta di un ritorno dopo la decisione del ritiro maturata nel 2019.

DICHIARAZIONI DEL SEGRETARIO MAURIZIO ACAMPORA – “Sono felice di tornare in un ambiente a me caro, per me l’Alma Salerno ha rappresentato sempre una seconda casa. Spero di riuscire a contribuire in maniera fattiva al raggiungimento di un grande traguardo”.

DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ANTONIO PELUSO – “Con il ritorno di Maurizio Acampora l’Alma ritrova una figura caratterizzata da grande esperienza e professionalità. Il suo sarà un contributo del quale gioverà tutta la squadra. Gli faccio il mio personale in bocca al lupo”.