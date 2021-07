Alma Salerno, firmato il sodalizio con la società brasiliana del Democratico Ypiranga

L’Alma Salerno ha il piacere di comunicare la collaborazione con la società brasiliana Democratico Do Ypiranga.

Il sodalizio carioca partecipa ai campionati di serie A1 con le categorie under 17, 15, 13, 11 e 9 ed è una delle realtà più vivaci del territorio sotto il profilo della crescita sportiva dei giovani prospetti del futsal verdeoro.

Proprio nella struttura di rue Teodoro de Beaurepaire, a San Paolo, sono cresciuti ed esplosi alcuni dei più talentuosi giovani del calcio a 5 brasiliano.

La società del presidente Marco Bianchini potrà quindi far affidamento sui tanti enfants prodigesprovenienti dal settore giovanile rossoblù: dopo il secondo posto maturato nel campionato nazionale under 19, va a consolidarsi il nome dell’Alma Salerno all’interno del panorama nazionale giovanile.

DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DEMOCRATICO DO YPIRANGA SILVIO ANTUNES – “Siamo felici di collaborare con l’Alma Salerno ed è un piacere conoscere persone come Marco Bianchini ed Antonio Peluso. La nostra società lavora a San Paolo e vive e respira futsal 365 giorni l’anno. Marcello Magalhaes è un gran conoscitore dei settori giovanili e siamo sicuri che questo gemellaggio non porterà altro che benefici al circuito futsal internazionale”.