All’Istituto di Cultura Tasso doppio appuntamento con Lucio Villari

Nell’ambito del ciclo di conferenze, organizzate dall’Istituto Tasso, presieduto da Luciano Russo, doppio appuntamento con il prof Lucio Villari. Martedi 13 luglio 2021 , Torquato Tasso Osservatore critico del suo tempo e mercoledi 14 luglio 2021, Nobilta rivoluzionaria riformatrice del 1799, entrambe presso la sala Pegaso dell’Hotel Conca Park, alle ore 18.30 e trasmesse in diretta sui social da Positanonews. Partner sostenitori di queste iniziative , oltre l’Amminisrazione Comunale di Sorrento, anche e soprattutto Antonio Cafiero , Mario Capozzi e l’Hotel Conca Park, mecenati di cultura.

Nato nel 1933 a Bagnara Calabra, nell’odierna città metropolitana di Reggio Calabria, è stato docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha scritto numerosi saggi sulla storia dal Settecento al Novecento, in particolare sulle idee e sulla vita sociale del mondo occidentale di quel periodo. Collabora, inoltre, con alcuni quotidiani, soprattutto con La Repubblica. Nel 1980 ha partecipato al film La terrazza, di Ettore Scola, nel quale interpretava il ruolo del “padrone di casa”. Nel 1986 ha curato la riduzione, l’adattamento teatrale e la regia di un classico della letteratura francese dell’Illuminismo: le Lettere persiane di Montesquieu, interpretato da Pino Micol (nel ruolo del protagonista), Mario Toccacelli, Elisabetta Carta, Caterina Vertova, Ezio Marano, con musiche di scena tratte da Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau (eseguite al clavicembalo da Sophie le Castel), prodotto dal Teatro Stabile di Roma e andato in scena nel mese di febbraio, al Ridotto di Venezia, in occasione del Carnevale. Nelle elezioni europee del 1999 è stato candidato come parlamentare europeo della circoscrizione “Italia centrale” nella lista I Democratici promossa da Romano Prodi. Nel 2001 ha vinto il Premio Estense per il suo Niccolò Machiavelli. Nel 2011 ha vinto il Premio Benedetto Croce per il volume Bella e Perduta. L’Italia del Risorgimento. È stato ospite e membro del comitato scientifico dei programmi televisivi Rai 3 Il tempo e la storia dal 2013 al 2017 e Passato e presente. È iscritto all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)