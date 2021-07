Alilauro, nel weekend al via la linea Napoli-Positano-Amalfi. Ecco gli orari e le tariffe

Alilauro punta su una rotta del mare comoda, con mezzi sicuri ed efficienti: una soluzione comoda ed economica per evitare il traffico via terra

Da sempre esaltato dai viaggiatori del Grand Tour e apprezzato dai più grandi divi di Hollywood, il fascino senza tempo della Costiera amalfitana è, finalmente, a portata di mano. Per restare incantati dalle atmosfere quasi fiabesche di alcuni dei borghi più belli d’Italia non è più necessario, infatti, incolonnarsi nel traffico.

Da sabato 31 luglio parte un nuovo collegamento marittimo targato Alilauro, con partenze il sabato e la domenica da Napoli Beverello per Amalfi e Positano. Il servizio, effettuato con unità funzionali e comode, completamente igienizzate e dotati di filtri HEPA per il filtraggio dell’aria, risponde a una esigenza crescente di mobilità verso uno dei tratti più intriganti della costa campana. In più, il viaggio stesso diventa esperienza grazie a panorami unici che, visti da mare, paiono ancora più mozzafiato.

Due le corse al giorno (nei weekend) da Napoli (partenza alle 8.10 verso Amalfi e Positano e alle 16.55 per Amalfi) verso Amalfi e Positano; altrettante nel senso opposto (partenza alle 9.35 da Amalfi e alle 10.05 da Positano e, ne pomeriggio, alle 18.50 da Amalfi e alla 19.20 da Positano).

Orari

Da Napoli Molo Beverello ad Amalfi: 8.10; 16.55

Da Napoli Molo Beverello a Positano: 8.10

Da Amalfi a Napoli Beverello: 9.35; 18.50

Da Positano a Napoli Beverello: 10.05; 19.20

Tariffe

Biglietto ordinario: Solo andata € 20,00 – Andata e Ritorno € 38,00

Bambini 2-12 anni: Solo andata € 12,00 – Andata e Ritorno € 22,00