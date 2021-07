La bellissima storia di Ali Fazaeli che dall’Iran è arrivato a New York. Ha girato praticamente il mondo Ali Fazaeli ma ci esprime tutto il suo amore per la città di Positano, una città che l’ha fatto innamorare per la sua bellezza e per i suoi paesaggi. Un posto dove ama soggiornare per rilassarsi ed immergersi nella natura. E noi gli auguriamo delle vacanze tranquille e serene nella nostra splendida città.