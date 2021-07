Aída Yéspica a Ravello con un costume mozzafiato mostra tutto , poi a Capri si scatena ad “Anema e Core” . Dalla Costiera amalfitana a Capri , dal Golfo di Salerno, sbarcata ad Amalfi , per mostrarsi in costume mozzafiato a Ravello, al Golfo di Napoli a Capri scatenatissima

avvistata a Ravello è stata proprio la modella, showgirl e attrice venezuelana, Aída Yéspica , grazie ad alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, che la ritraggono affacciata ed immersa in totale relax, in una delle piscine da sogno del suddetto Hotel.

La nota showgirl, non ha bisogno di presentazioni.

Aìda, infatti, dopo aver partecipato a Miss Venezuela, si è trasferita a Milano a inizio anni 2000 per intraprendere l’attività di modella.

Nella stagione 2003-2004 ha esordito in TV nel programma comico di Rai 2 Bulldozer, e poco dopo è stata una dei naufraghi de L’isola dei famosi. È nota per i suoi calendari e i suoi servizi fotografici senza veli. Ha fatto parte anche della Compagnia del Bagaglino ed è stata un’inviata di Lucignolo. Ha un figlio, nato nel 2008.

Modella venezuelana ma ormai italiana d’adozione, Aida Yespica è certamente tra le donne più belle del panorama nazionale e mondiale. Un corpo da favola per la show girl che nel corso degli anni ha mostrato le sua abilità in tutti i campi televisivi.

Mamma di Aron, avuto dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari, la donna ha raccontato in passato anche delle difficoltà relative al figlio ed a vederlo, ammettendo di soffrire e molto per la lontananza da lui. Un corpo da favola, la Yespica è ormai una vera e propria influencer, con oltre 800mila follower.

Un corpo da urlo, la modella ha decisamente argomenti convincenti per indurre tutti a seguirla. D’altronde il corpo è notevole e viene messo in mostra quasi in ogni foto. Animalista convinta ed amante dei cavalli, sono tante le immagini pubblicate in cui è compagnia degli equini ma anche dei cani.

Aida Yespica è super: che décolleté

Un fisico perfetto, dicevamo, per la gioia di tutti i follower che ad ogni post pubblicato la riempiono di like e commenti. E l’arrivo dell’estate ha solo permesso alla donna di esibire ancor di più il suo corpo, fasciato da costumi che lasciano poco all’immaginazione.

“Stupenda” il commento di un follower all’immagine in cui indossa un costume intero ma sgambato sulla neve; “che bomba” ha invece scritto un altro fan all’immagine di un costume con una scollatura vertiginosa che ha lasciato tutti senza parole. Testimonial di molti brand, è in bikini che ha incendiato l’ambiente, rendendo Instagram bollente.

Le temperature – non metereologiche – si sono alzate nell’ultima immagine, pubblicata pochissimi minuti fa; è in piscina e regala una vista a 360° ai suoi fan. Due le immagini; nella prima è appoggiata al bordo della stessa e mette in evidenza il suo fondoschiena a pelo d’acqua e lasciato scoperto dal micro costume; nella seconda, invece, mostra il primo piano ed un fisico perfetto, con un décolleté da paura in bella evidenza.