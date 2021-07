Agerola: sei papabili in lizza per le elezioni comunali. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Saranno in due a contendersi la fascia tricolore alle prossime elezioni che si terranno presumibilmente ad ottobre. In questi giorni proseguono senza sosta gli incontri tra le forze politiche agerolesi, con l’obiettivo di stilare nuove alleanze e, soprattutto, individuare i candidati giusti. La novità riguarda il fronte delle opposizioni, che potrebbero unirsi per rendere più equilibrata ed incerta la battaglia elettorale. Si lavora così ad una maxi – coalizione ideata dall’ex vicesindaco Andrea Buonocore, dimessosi in modo burrascoso poche settimane fa dalla giunta a causa di forti contrasti con il sindaco Luca Mascolo. In questa alleanza potrebbero rientrare i fedelissimi dell’ex parlamentare Michele Pisacane, tra cui l’ex assessore Gennaro Fusco, ma anche i rappresentanti dell’attuale minoranza. Resta da individuare il candidato sindaco. Sarebbero tre al momento i principali indiziati: in pole resterebbe proprio Andrea Buonocore, che verrebbe così “premiato” per aver lasciato il gruppo di Mascolo. Ma non sono ancora escluse altre due ipotesi: la prima porta all’avvocato Catello Di Capua, di recente avvicinatosi alle posizioni della Lega, mentre resta in piedi anche la pista di Giancarlo Panariello. Sul versante della maggioranza il sindaco Mascolo ha annunciato che si ricandiderà in lista, per concorrere alla carica di consigliere comunale, visto il doppio mandato consecutivo da sindaco. Il gruppo Nuovamente Agerola ha ribadito che non è stato ancora scelto il nome del successore di Mascolo, tuttavia anche in quest’area sono tre i nomi più caldi. A partire da Tommaso Naclerio, consigliere uscente, continuando con l’assessore Matteo Ruocco (fedelissimo di Mascolo) fino ad arrivare all’ipotesi di una donna, che potrebbe essere l’assessore Regina Milo.