Agerola / Positano. Vaccinato e negativo, accusato di girare col Covid, il post di Francesco fa riflettere. Il “dagli all’untore” sta imperversando di nuovo, si punta il dito sul sospetto di turno, si creano vere e proprie fazioni religiose dei Vaccinati contro i non Vaccinati ( non gli si da neanche il tempo di parlare o di salutare, neanche un buon giorno, ti sei vaccinato? La domanda classica, eppure si tratta di scelte personale e di salute e magari uno non si è vaccinato per errore della piattaforma o per patologie pregresse, ndr ) . Comunque torniamo al nostro amico Francesco Amodio, persona seria e per bene, buon padre di famiglia, responsabile, onesto e sempre gentile, per perdere la pazienza davvero la cattiveria ha superato ogni limite, ti vogliamo bene e siamo con te..

… Visto che sono e mi reputano uno che scrive ogni cosa ed ogni sfogo sui social e far “ingrassare” i lettori.Questa non riesco a tenerla dentro di me. Certo non so se prenderla a ridere oppure no. Piu`ci penso e piu` mi vien da ridere. Circa 5/10 minuti fa mi giungono telefonate preoccupati nei miei riguardi, Francesco e` vero che hai contratto il virus e te ne vai girando??? Ripeto non so se ridere o piangere. Fino alle 00:14 del 22 luglio 2021 io personalmente non so di aver contratto il virus. Forse voi o chi mi ha tirato in ballo non ha preso bene ed accurate informazioni. Ci puo`stare che si faccia confusione,ma fino ad arrivare a fare il mio nome e cognome senza sapere io per prima della mia presunta positivita` come potete mai saperla voi? Ripeto e` vero ci si puo` confondere ma qui a fare il mio nome ed addirittura il mio cognome qui e proprio da suicidio. In allegato vi mostro la certificazione della mia vacinazione e del certificato di avvenuta vaccinazione, cio` non toglie chi come me sia vaccinato non possa contrarre il virus.