Agerola: Piano Urbanistico, domani l’incontro aperto ai cittadini. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Un’assemblea pubblica sull’adozione del Piano Urbanistico Comunale, aperta ai tecnici e a tutti i cittadini agerolesi.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Mascolo, si terrà domani pomeriggo alle ore 18 presso Casa della Corte.

Nel corso dell’incontro, i cittadini che vorranno partecipare riceveranno tutte le informazioni sulle opportunità che il nuovo strumento urbanistico offrirà nel prossimo futuro per lo sviluppo del paese.

«Il Puc è un documento di importanza strategica per la crescita del territorio – afferma Mascolo – e non soltanto un semplice strumenti di pianificazione. Si delineano nuove prospettive di sviluppo – continua – in grado di superare logiche burocratiche che hanno ingessato per troppo tempo il nostro territorio. L’obiettivo è quello di costruire un’Agerola ancora più bella e accogliente. Si tratta pertanto di un traguardo di grande valore che, per la sua importanza, va illustrato nella maniera più accurata possibile».

Il Piano Urbanistico Comunale sarà quindi molto presto una realtà per i cittadini agerolesi.

Dopo l’adozione in giunta comunale, lo strumento urbanistico è stato infatti pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è a disposizione dei cittadini.

Entro il termine dei prossimi 60 giorni, infatti, chiunque può presentare proprie osservazioni, tramite Pec. Subito dopo, il Puc approderà in Consiglio comunale per l’ultimo massaggio: la definitiva adozione.