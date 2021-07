Agerola, nonna Virginia compie 106 anni: gli auguri alla donna più anziana dei Monti Lattari. L’Amministrazione Comunale del Comune di Agerola, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, porge i suoi auguri a Nonna Virginia, che ha compiuto ben 106 anni.

Il traguardo dei 106 anni è un evento da festeggiare con gioia. È un patrimonio di saggezza da custodire gelosamente. Il tuo amore per la famiglia, la gentilezza che ha contraddistinto il tuo agire in ogni occasione, rappresentano l’eredità morale che resterà per sempre scolpita nei cuori e nelle menti dei tuoi familiari, di quelli che hanno la fortuna di conoscerti e per l’intera comunità di Agerola. Augurissimi cara Virginia che la luce dei tuoi occhi possa illuminare tutti noi per tanti anni ancora.

Infiniti auguri anche dalla redazione di Positanonews, che si unisce virtualmente alla gioia del momento.