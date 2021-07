Agerola, Laurea con lode per Sabatina Criscuolo

Agerola, Costiera amalfitana una bella notizia dalla Svizzera della Campania, una Laurea con lode all’Università Federico II di Napoli per Sabatina Criscuolo.

A soli 24 anni, Sabatina, consegue la Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica. con la tesi in Sensori per Applicazioni Biomediche, dal titolo “A wearable, integrated AR-BCI system for robot-assisted rehabilitation in ADHD children therapy”.

Residente ad Agerola, la neo dottoressa si è subito distinta durante la sua carriera universitaria, arrivando infatti a raggiungere questo importantissimo traguardo con il massimo del punteggio, 110 e lode.

Altra eccellenza e orgoglio della Costiera amalfitana, esempio di costanza e determinazione.

Auguri di cuore alla neo-dottoressa, che questo possa essere solo il primo di molti altri e importanti traguardi.

Ad maiora dottoressa.