Agerola: il sindaco prende tempo per scegliere il suo successore. Ce lo racconta Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

“Non abbiamo ancora scelto il candidato sindaco: lo faremo nelle prossime settimane, non abbiamo fretta e non abbiamo personalismi da sedare”. E’ l’intervento ufficiale del gruppo di maggioranza Nuovamente Agerola, in vista del prossimo appuntamento elettorale previsto ad ottobre. Le polemiche dovute allo strappo dell’ex vicesindaco Andrea Buonocore non sono state ancora sopite. E appare chiaro il riferimento proprio a Buonocore quando si dice di “non avere personalismi da sedare”. “Nuova____ mente Agerolare sta la nostra idea – affermano i rappresentanti della maggioranza, guidata dal sindaco Luca Mascolo – Un contenitore di valori che dal 2011 ha segnato il percorso politico di ognuno di noi. Donne e uomini, giovani e meno giovani, formati alla responsabilità nel rispetto del bene comune, della concretezza amministrativa, dell’impegno quotidiano. Nel segno dell’innovazione, a contatto con l’esperienza. Seguendo questo metodo – continuano – presenteremo la prossima squadra. Sulla base dei valori di Nuovamente Agerola sceglieremo il candidato sindaco. Ci sta a cuore Agerola, non le aspirazioni personali. E “il nome” non lo tireremo fuori dal cilindro, né lo improvviseremo. Sarà sintesi di processi democratici e partecipativi che sono in corso già da tempo”. Al momento sembrano comunque due i possibili leader: si tratta di Tommaso Naclerio (consigliere uscente con delega al Turismo) e dell’assessore Matteo Ruocco. Il sindaco Mascolo si ricandiderà invece per concorrere alla carica di consigliere comunale. Ma la sfida elettorale si preannuncia quanto mai equilibrata. Tanto più che proprio Buonocore, oggetto di un duro atto di accusa da parte di Mascolo nel corso dell’ultimo consiglio comunale, sta cercando di mettere insieme tutti i cocci delle forze politiche e sociali che si oppongono all’attività amministrativa di Nuovamente Agerola. L’obiettivo è quello di riunire l’area del gruppo di opposizione Per Agerola, i fedelissimi dell’ex deputato Michele Pisacane e chi, seguendo Buonocore, anche tra la maggioranza ha deciso di rompere con il gruppo di Mascolo.