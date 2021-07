Agerola, il comune stanzia 85000 € per il Festival Sui Sentieri degli Dei. In anteprima su Positanonews date e nomi

Agerola, il comune stanzia 85000 € per il Festival Sui Sentieri degli Dei, ma grandi nomi attesi nella piccola svizzera napoletana. In anteprima su positanonews date e nomi.

Con delibera di giunta del 9/07/2021 il Responsabile del Settore Affari Generali, con l’assegnazione allo stesso delle relative risorse previste nell’importo complessivo di € 85.000,00 per coprire parte delle spese per il festival. Le restanti somme arriveranno dalla regione e dagli sponsor.

Svelato in anteprima il programma

Agerola SUI SENTIERI DEGLI DEI, Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

21 LUGLIO/6 SETTEMBRE 2021 – h 21.00

Obbligatoria la prenotazione su www.proagerola.it

LUGLIO

• MERCOLEDÌ’21

Parco Colonia Montana

PREMIO ROBERTO BRACCO AD ALESSANDRO SIANI

Con la straordinaria partecipazione di ANDREA SANNINO

» GIOVEDÌ’22

Chiesa San Matteo Apostolo

ORCHESTRA GIOVANILE ORPHEUS in I SUONI DEL GRAND TOUR

Direttore M° LUIGI FICHERA

• VENERDÌ’23

Parco Colonia Montana

ELIO in CI VUOLE ORECCHIO – Elio canta e recita Enzo Jannacci

con SEBY BURGIO pianoforte, MARTINO MALACRIDA batteria, PIETRO MARTINELLI basso e contrabbasso, SOPHIA TOMELLERI sassofono, GIULIO TULLIO trombone

Regia GIORGIO GALL10NE

« SABATO 24

Parco Colonia Montana

ERRI DE LUCA IN I COMPITI DI UNO SCRITTORE

• LUNEDI’26

Palazzo Acampora

MARIANO RIGILLO, ANNA TERESA ROSSINI, MASSIMO REALE, SILVIA SIRAVO E SANTA DE SANTIS in IL SOFFIO DEGLI DEI

Lettura scenica liberamente tratta da “Le Troiane” di Lucio Anneo Seneca

• MARTEDÌ 27

Palazzo Acampora

CORRADO TEDESCHI in L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA di Luigi Pirandello

• MERCOLEDÌ’28

Parco Colonia Montana

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

MARISA LAURITO in ‘O BABBA’ E’ ’NA COSA SERIA | conduce GINO AVETA

FLO, voce – TONY CERCOLA, percussione – FILLY LUPO, voce

PASQUALE MARIGLIANO, pasticciere

L’evento sarà ripreso da RAI RADIO LIVE e trasmesso come puntata speciale nel programma di Gino Aveta “It’s now or never”

« SABATO 31

Parco Colonia Montana

LEGGERISSIMA ESTATE

PAOLO BELLI, SAL DA VINCI, TERESA DE SIO, FEDERICO SALVATORE, RANDOM, BUNGARO, DAVIDE DE MARINIS, UNO BARBIERI, DARIO BIANCHI, SOFIA GUADAGNINI & THE ROMY

ALYS (SIGLA DI APERTURA)

L’evento andrà in onda su RaiDue in data 11 agosto

AGOSTO

» DOMENICA 1

Parco Colonia Montana

TUTTA ITALIANA D’AUTORE con FABRIZIO MORO

Incontro di Musica, Canzoni e Parole | conduce GianMaurizio Foderaro

e LUNEDI’2

Parco Colonia Montana

PREMIO HHTONLUS

NICOLA PIOVANI in I VIAGGI DI ULISSE

» MARTEDÌ’ 3

Parco Colonia Montana

PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA

TUTTA ITALIANA D’AUTORE con ERMAL META

Incontro di Musica, Canzoni e Parole | conduce GianMaurizio Foderaro

• MERCOLEDÌ 4

Palazzo Acannpora

MARIO ZAMMA in SBUSSOLATI

« GIOVEDÌ’ 5

Parco Colonia Montana

MINNI MINOPRIO E BIG FAT BAND in CONCERTO

® VENERDÌ’6

Palazzo Acampora

FATHER AND SON. INSEGUENDO CHET BAKER

con ANTONELLO COSSIA recitante, FRANCESCO SCELZO chitarra, ENRICO VALANZUOLO tromba Regia R. DI FLORIO, A. COSSIA

Soggetto e testo di STEFANO VALANZUOLO

• SABATO 7

Parco Colonia Montana

PREMIO FRANCESCO CI LEA

FABIO ARMILIATO E FABRIZIO MOCATA in RecitaL canTANGO

Omaggio a Caruso, Cilea e Piazzolla

• DOMENICA 8

Parco Colonia Montana

GENE GNOCCHI in SE NON CI PENSA DIO CI PENSO IO

DIEGO CASSANI chitarra – Regia MARCO CARONNA

« LUNEDI’9

Parco Colonia Montana

OPERA URICA “BOHEME” di Giacomo Puccini

Direttore M° LEONARDO QUADRINI

Regia KATIA RICCIARELLI

» MARTEDÌ’ 10

Palazzo Acampora | Libri

UNA GENERAZIONE CHE IGNORA LA STORIA NON HA PASSATO NE’ FUTURO

Approfondimento sulla storia locale a cura di Francesco Cuomo

• GIOVEDÌ’ 12

h 20.00 Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo

LA NOTTE DEI DESIDERI

a cura dell”Associazione AstroCampania

VENERDÌ’ 13

Parco Colonia Montana

ARISA ORTICA SPECIAL TOUR 2021

* SABATO 14

Paipo – Località “Crocifisso” ore 19.00 partenza con guida per il Monte TRE CALLI “QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”

Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

• DOMENICA 15

Monte TRE CALLI ore 5.00

L’ALBA MAGICA GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO

® LUNEDI’ 16

h 18.00 Palazzo Acampora | Libri

TUTTI MATTI PER GLI ESPOSITO di PINO IMPERATORE

Salani editore

• MARTEDÌ’ 17

Parco Colonia Montana

GIULIANA DE SIO E ALESSANDRO HABER in FAVOLOSI (Favole del Basile) con la straordinaria partecipazione MARCO ZURZOLO sax

• MERCOLEDÌ 18

h 18.30 Casa della Corte | Libri

IL FUTURO “DELL’OSSO” TRA VECCHI E NUOVI DUALISMI di CARMINE NARDONE

Appennino e nuova dimensione dello sviluppo. ED. FUTUROIDEA

a cura dell’Associazione Alter

• GIOVEDÌ’ 19

Palazzo Acampora

SUE SONG in CONCERTO

• VENERDÌ’20

h 18.30 Palazzo Acampora | Libri

IL LUPO E L’AGNELLO di PIETRO MASSIMO BUSETTA

Dal mantra del Sud Assistito all’operazione verità. Ed. Rubbettino

a cura dell’Associazione Alter

• SABATO 21

h 18.30 Palazzo Acampora | Libri

LA RAGAZZA DI ROMA NORD di FEDERICO MOCC1A

Romanzo ambientato ad Agerola

• DOMENICA 22

Parco Colonia Montana

CLAUDIA CAMPAGNOLA E MARCO MORANDI in CHIAMATEMI MIMI’

• LUNEDI’23

h 19.00 Palazzo Acampora | Libri e Musica

ABBIAMO TUTTI UN BLUES DA PIANGERE di GIOVANNI TOMMASO

a seguire

STANDARDS&ORIGINALS TRIO in concerto

con GIOVANNI TOMMASO contrabbasso, CLAUDIO FILIPPINI piano, ALESSANDRO PATERNES1 batteria

MARTEDÌ’ 24

Palazzo Acampora

MAURO GIOIA canta VIVIAN1, DI GIACOMO E BRACCO

Con GIANLUCA ROVINELLO arpa e ARCANGELO MICHELE CASO violoncello

MERCOLEDÌ 25

Palazzo Acampora

PAOLO CONTICIN1 in LA PRIMA VOLTA

GIOVEDÌ’26

h 18.30 Palazzo Acampora | Libri

VINCENZO CAPASSO. UNA VITA AMARA di LUIGI VITIELLO

Storia di un passato prossimo. Ed. Homo Scrivens

VENERDÌ 27

Parco Colonia Montana

PREMIO AGEROLA ALLA CARRIERA

NOA in concerto

SABATO 28

h 18.30 Palazzo Acampora | Libri

I REMEMBER ERNESTO PAOLOZZI a cura dell’Ass. Alter

DISEGUALI. IL LATO OSCURO DEL LAVORO di Paolozzi e Vicinanza. Guida editori

DOMENICA 29

Parco Corona

BIODIVERSITA’ E GASTRONOMIA

Viaggio tra le razze autoctone e le tipicità locali

VENERDÌ’3 SETTEMBRE

h 18.30 Casa della Corte | Libri

DI TERRA E DI PIETRA di GIANMARCO PISA

Forme estetiche negli spazi del conflitto, dalla Jugoslavia al presente

a cura dell’Associazione Alter

SETTEMBRE IN CORTE | PALAZZO ACAMPORA

AGEROLA CITTÀ MEDITERRANEA

MERCOLEDÌ’ 1

MIMMO MAGLIONICO in LA MUSICA DEI POPOLI

GIOVEDÌ’2

MARIO ATERRANO in NAPOLI IN VERSI E IN PROSA

SABATO 4

PINA GIARMANÀ in JE TE VURRIA CANTÀ

DOMENICA 5

SALVO DE ROSA in IL CUORE CHE CANTA