Agerola, elezioni comunali: ecco “Agerola Riparte”. Intanto c’è l’ipotesi Milo

“Start: Agerola Riparte”. Per quanti hanno a cuore le sorti del nostro paese, mercoledì proveremo a condividere proposte e progetti per l’Agerola dei prossimi anni – lo comunica La Voce di Agerola, che pensa già alle prossime elezioni comunali che interesseranno il paese, per il quale si respira un’aria di cambiamento. Vorremmo partire dal basso – scrivono -, dai contenuti e dai programmi, anziché solo da candidature e liste. Proveremo ad esporre le nostre idee ma saremmo più contenti di , suggerimenti e spunti da includere in un progetto condiviso. Per quanti volessero, ci vediamo mercoledì sera alle 19 da Jerla in via Villani a Bomerano.