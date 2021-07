Agerola, dopo la vittoria degli azzurri si accendono i riflettori sul nuovo campo sportivo

Il Comune di Agerola, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, rende noto: «Si accendono i riflettori sul nuovo campo sportivo di Agerola. Si accendono a mezzanotte, poco dopo la straordinaria vittoria degli Azzurri nella semifinale di UEFA Euro 2020. E’ stato un evento simbolico il nostro, celebrativo della bellissima prestazione della Nazionale Italiana contro la Spagna e del meritato passaggio in finale.

Il Campo Sportivo di Agerola illumina la nostra notte magica. Vederlo così, attraverso queste immagini, da queste angolazioni ci riempie di gioia e gratifica, in un certo senso, l’enorme mole di lavoro prodotta per la realizzazione del progetto. Un lavoro non ancora concluso, ma che procede a ritmi serrati per completare l’iter procedurale di un’opera che sarà ulteriore elemento di orgoglio per l’intera comunità agerolese. Forza Azzurri! Viva Agerola!».