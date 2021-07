Agerola, Costiera amalfitana. Variante Delta ha colpito anche vaccinati Pfizer e anche Johnson, attenzione a rispettare la quarantena

Agerola, Costiera amalfitana. Variante Delta ha colpito anche vaccinati, attenzione a rispettare la quarantena. Come Positanonews sta scrivendo da un mese la variante Delta poteva arrivare in Costa d’ Amalfi anche in piena estate, ci vorrebbe poco per tutelarsi, seguire le regole. Purtroppo in Campania è arrivata da Napoli, presumibilmente a causa dei viaggi aerei, ricordiamo che a Formentera in Spagna c’è un mega focolaio, e si è diffusa da Torre del Greco fino ai Monti Lattari arrivando a numeri considerevoli ad Agerola, paese totalmente collegato con la Costiera amalfitana, quindi non c’era bisogno della zingara per capire che sarebbe arrivato giù, le autorità sanitarie dovevano e potevano prevederlo e prevenirlo. Parliamo di Covid variante Delta, perchè è quella contagiosissima che attecchisce anche sui vaccinati, parliamo in Costiera amalfitana solo di Furore e Positano, i comuni che hanno rapporti più intensi con Agerola , che incolpevomente si ritrova a far da ponte di un contagio partito altrove. Fra i contagiati qui anche chi si è fatto il vaccino in prima dose, ma anche il Johnson, che dovrebbe essere sufficiente in monodose. Anche questo ampiamente previsto da noi che , con Gerardo Russomando, stiamo insistendo con il “leit motiv” fatevi i tamponi, fatevi i tamponi. Non solo, fatevi i controlli e le analisi se il vaccino ha portato efficacia, se , per alcuni tipi di vaccini, per esempio, si sono sviluppati o meno gli anticorpi, detta terra terra. Poi rispettare la quarantena, ebbene significa che i diretti contatti ed i conviventi stretti tutti devono seguire le regole della quarantena della ASL di riferimento di Salerno, ora chi vuole farsi i bagni in estate, chi vuole lavorare, vi lasciamo immaginare se e come si sta rispettando questa quarantena almeno a detta dei commenti sui gruppi facebook covid Agerola, al quale facciamo un encomio. Nel video un servizio sulla vicenda.