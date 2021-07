Agerola: cinque nuovi agenti per l’estate. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Cinque nuovi agenti di polizia municipale in servizio ad Agerola per il periodo estivo. Il Comune ha deciso di potenziare il corpo dei vigili, procedendo all’assunzione, a tempo determinato e fino al prossimo ottobre, delle nuove unità.

È stato così formalizzato il contratto a Caterina Acampora, Nicola Pisacane, Antonio Acunto, Caterina Tommasino e Martino Russo (tutti residenti ad Agerola) che indosseranno la divisa a vigili nel periodo estivo.

“Il Comune di Agerola ha una spiccata vocazione turistica prevalentemente estiva – fanno sapere dall’ente agerolese – ed è indispensabile la presenza di un maggior numero di agenti sulle strade.

Tutto ciò, in concomitanza di un prevedibile aumento della popolazione e, comunque, a fronte di sempre più numerose esigenze istituzionali. In tali occasioni – continuano – considerato anche che siamo ancora in emergenza Covid-29, è indispensabile intensificare i turni di servizio, al fine di garantire la sicurezza stradale e l’ordine pubblico”. I nuovi vigili saranno in servizio anche durante gli eventi del Festival sul Sentiero degli Dei, con il cartellone presentato ieri mattina al Caffè Gambrinus di Napoli.