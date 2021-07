Agerola, altri 5 guariti sono solo 12. Anche il pizzaiolo col Covid, dopo l’ossigeno ora è guarito . Buone notizie da Agerola , la Svizzera della Campania che è collegata con la Costiera amalfitana da un rapporto socio economico e turistico, oltre che storico ed affettivo. In tanti lavorano a Positano, Praiano, Amalfi , a loro tutti va il nostro affettuoso pensiero e la gioia che dopo il focolaio di coronavirus Covid – 19, dovuto anche dalla variante Delta importata dalla provincia di Napoli, il circondario da Castellammare di Stabia a Torre del Greco, ora si procede a ritmo veloce verso la guarigione di tutti. Anche oggi il bollettino regista ulteriori 5 negativizzati, ne rimangono solo 12. Fra i negativizzati il pizzaiolo che fu medicalizzato addirittura con l’ossigeno e con l’intero nucleo familiare, salvo un figlio non convivente al momento, con il Covid. Solo buone notizie dunque, fra queste anche il procedere della vaccinazione arrivata al 57% della popolazione per la prima dose, siamo ancora lontani dall’immunità di gregge, ma si lavora per andare avanti in tal senso. Forza Agerola

