Agerola, altri 4 positivi al covid-19: sono 38 in tutto.

La variante delta continua a far salire il numero dei contagiati.

Da comunicazioni ufficiali odierne ricevute dalle autorità sanitarie registriamo 4 nuovi casi positivi, riconducibili a distinte catene di contagio, già rintracciati come contatti stretti e, per tale motivo, già in quarantena prima del tampone di controllo.

La situazione attuale è sotto stretto monitoraggio. Chiediamo a tutti prudenza e senso civico. Ne usciremo se alla base dei comportamenti quotidiani dimostriamo di essere responsabili. Forza, Agerola!