Afragola, l’Associazione Popolare Casa mia a Roma contro le demolizioni delle case uniche

Il 14 luglio 2021 l’Associazione Popolare Casa mia di Afragola insieme ad altri comitati per il diritto alla Casa saranno a Roma presso Piazza Montecitorio per manifestare ancora una volta contro le demolizioni delle UNICHE case di necessità. A supportare questa manifestazione ci saranno anche tanti sindaci campani accompagnati da tecnici e avvocati. E’ davvero disumano demolire le uniche case delle famiglie durante una pandemia MONDIALE. Parliamo di case costruite 25/30 anni fa, etichettate come “non a norma” per cavilli burocratici. La cosa più assurda è che per compiere queste azioni di abbattimento sperperano milioni e milioni di euro (pubblici) costringendo i comuni a detrarli da operazioni molto più importanti.

Il sindaco di Casal di Principe spiega questa problematica a 360° in un’intervista che potrete ascoltare al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=sQSj0-9qc_8&t=1s