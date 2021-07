Adamari López a Positano , famosa conduttrice sudamericana “Qui ho ricaricato le energie” . In splendida forma , smagliante, nella perla della Costiera amalfitana in vacanza nei giorni scorsi , ha colpito tanti la sua foto postata qualche giorno fa sul suo profilo instagram di fronte alla Chiesa Madre in “Piazza Gioia”.

Adamari López, 50 anni, è una presentatrice e attrice che è riuscita ad affermarsi con grande successo a Miami. Adamari iniziò la sua carriera a sei anni di età, accanto alla leggendaria attrice portoricana Johanna Rosaly ed al cantante venezuelano José Luis Rodríguez, El Puma, nella soap opera Cristina Bazan prodotta dal Canal 2 di Telemundo.Tuttavia, negli ultimi mesi, la sua vita è stata piena di ostacoli. La conduttrice del programma di Telemundo ‘Hoy Día’ ha sofferto di cancro nel 2010 e proprio in quell’anno si è separata dal cantante Luis Fonsi.

Dopo essersi ripresa dalla sua malattia, Adamari si è risposata nel 2011 con il ballerino spagnolo Toni Costa. Dopo problemi con la gravidanza, la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Alaia nel 2015. Tuttavia, la luna di miele sarebbe finita perché nel maggio di quest’anno è stato annunciato che Toni e Adamari avrebbero divorziato.