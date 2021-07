Ad Ischia si sta lavorando per rimodulare tutti gli eventi estivi, dopo l’annullamento di Sant’Anna, la Festa delle Feste dell’estate sull’Isola Verde.

Doveva essere un’estate quasi «Covid free», grazie alla campagna vaccinale, invece in tutta Italia, a causa della variante Delta, si stanno moltiplicano i focolai.

Dopo l’annullamento di quella più nota ed importante della stagione, si attende di capire quale sarà il destino della Festa di Sant’Alessandro , ad essa legata sia come progetto che finanziamento.

Ieri c’è stato l’annuncio di Tony Romano, direttore artistico degli eventi “Borgo in festa” e “Casamicciola in festa”, che ha dichiarato con rammarico l’annullamento dei due grandi eventi, nonostante lo sforzo immane di organizzazione svolto, in collaborazione con Amministrazioni e Forze dell’Ordine.