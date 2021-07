A Vico Equense sale il numero dei positivi: sono 7 i casi attuali, più 2 turisti. Sale il numero dei positivi a Vico Equense. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco della città della Penisola Sorrentina, Andrea Buonocore, nel corso della sua diretta Facebook settimanale. Dai 4 casi precedenti, adesso i positivi sono saliti a 7: 4 di questi fanno parte di uno stesso focolaio, di una famiglia già in isolamento. A questi, si aggiungono 2 turisti stranieri ospiti di una struttura alberghiera del posto.

I due, come ha spiegato Buonocore, sono risultati positivi mentre erano in vacanza nel Comune alle porte della penisola sorrentina ed ora sono in isolamento. “È già stato attivato il protocollo previsto – aggiunge il sindaco di Vico Equense – con i due turisti in isolamento e tamponi per tutto il personale”.

Si esclude, inoltre, che i 7 attualmente positivi siano stati infettati dalla variante Delta, anche perché il relativo test viene eseguito solo presso l’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno oppure all’ospedale Spallanzani di Roma, ma i tamponi, come spiega Buonocore, non sono stati inviati a questi laboratori.