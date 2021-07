‘A smania d’ ‘a vacanza” di scena domani a Vietri Sul Mare

‘A smania d’ ‘a vacanza” è il titolo dello show che andrà in scena domani, 30 luglio, a Vietri sul mare.

Lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Silvio Fornacetti, drammaturgo e regista di Torre del Greco (Post Teatro) vanta un cast di ottimi attori a partire dalla Debora Ostieri (foto in basso), protagonista a maggio di quest’anno di una puntata di “Amore Criminale”, a Francesca Davide, Francesco Barra, Beatrice Penagini e Diego Sommaripa, le voci invece sono di Peppe Celentano e Angelo Veneziano. L’appuntamento è alle ore 21:00 sulla spiaggia libera di Marina di Vietri (lato sinistro fiume Bonea) con ingresso libero fino a esaurimento posti. La spiaggia è un luogo magico, una scenografia naturale ideale per godersi il teatro d’estate, del resto il gruppo di attori del Post Teatro ci ha abituati da sempre alla filosofia teatrale di Jacques Copeau che amava raccontare ai suoi collaboratori: “Si può fare teatro ovunque, purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi la condizione fondamentale per il teatro; deve esserci cioè qualcuno che ha individuato qualcosa da dire. E deve esserci qualcuno che ha bisogno di starlo a sentire. Quello che si cerca, dunque, è la relazione. Ogni teatro è pedagogia”. “‘A smania d’ ‘a vacanza” di Fornacetti rientra nell’offerta culturale della rassegna “Il Mare Chiama -Incontri Teatrali in Spiaggia” proposti dal Comune di Vietri Sul Mare amministrato dal primo cittadino Giovanni De Simone, con un cartellone allestito dall’assessore alla cultura Antonello Capozzolo. di Luigi De Rosa