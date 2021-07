A Positano “Vicoli in Arte” proporrà un weekend all’insegna della grande musica

“Vicoli in Arte” è la rassegna estiva che sta riscuotendo più consensi ed elogi da pubblico e addetti ai lavori in Costa d’Amalfi, organizzata dal Comune di Positano amministrato da Giuseppe Guida (nella foto in basso), vede in Giulia Talamo e Ario Avecone due ottimi direttori artistici che stanno cercando, riuscendovi, di coniugare proposte artistiche di qualità con la valorizzazione del territorio. Questo weekend sono due gli eventi in programma, si partirà con “That’s Amore in Concerto” a Nocelle, alle ore 20:30 di venerdì 30 luglio. Nella panoramicissima frazione che sorge nella parte alta di Positano “That’s Amore” commedia brillante firmata da Lucio Leone e Ario Avecone sarà riproposta al pubblico nella versione prettamente cantata. Gli artisti Susanna Giordano, Nuccia Paolillo , Antonio Speranza e Ario Avecone si alterneranno nell’interpretazione delle canzoni che fanno da colonna sonora alla storia d’amore tra l’italoamericano Jack e la bella italiana Amalia, melodie tra le più belle della tradizione popolare italiana e napoletana, da Ciao Ciao bambina a Caruso. Sabato 31 luglio invece sarà la Spiaggia Grande della Città verticale a offrirsi come location di “Lacreme D’Ammore” spettacolo ironico tra racconto e canzoni, scritto da Francesco Rivieccio e Antonio Speranza, anche in questo caso l’evento proporrà un pot-pourri delle più belle canzoni d’amore della tradizione classica napoletana, declinandone tutto il registro poetico, dal piglio più “intellettuale” di Salvatore Di Giacomo a quello sanguigno e viscerale di Raffaele Viviani senza mai dimenticare un pizzico d’ironia perché a dispetto delle “lacreme”, l’Amore è soprattutto gioia e divertimento, quello che non manca mai quando mettete al centro della scena un’artista poliedrico come Antonio Speranza.

di Luigi De Rosa