A Positano la messa di Don Danilo per i classe ’81: festa dei 40enni a Fornillo

Ieri la città di Positano ha festeggiato la classe 1981 grazie a Don Danilo Mansi che ha radunato tutti coloro che quest’anno festeggeranno i 40! Tutti raggruppati in un’unica foto ricordo, dopo la messa e i festeggiamenti dai Fratelli Grassi a Fornillo.

Scanzonati, colorati, incoscienti… gli Ottanta ebbero in un certo senso il compito di far dimenticare le difficoltà del decennio precedente. Non furono soltanto rose e fiori, ma di certo segnarono un’epoca di fiducia nel futuro e grande spensieratezza.

Anni che tornano di moda nel terzo millennio, a partire dalla musica fino agli outfit. Si tratta di anni che ci hanno regalato grosse emozioni, e anche qualche dispiacere.