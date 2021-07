A Positano arriva l’uomo più ricco del mondo: ecco Micky Arison, il presidente della Carnival Corporation. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

L’ultimo in ordine cronologico ad essere giunto a Positano è Michy Arison. L’uomo più ricco del mondo, armatore isreaeliano naturalizzato statunitense, presidente e maggiore azionista della Carnival Corporation nonché proprietario della squadra di pallacanestro NBA Miami Heat, ha scelto di trascorrere dei giorni di relax nella perla della Costiera Amalfitana.

Figlio di Ted Arison, armatore statunitense di origine israeliana, Micky nasce in Israele e si sposta nei primi anni negli USA seguendo il padre stabilendosi a Miami.

Frequenta la University of Miami ma non consegue la laurea. Entra nell’azienda di famiglia nel 1979 con la carica di amministratore delegato di Carnival Cruise Lines, in seguito ricopre la carica di presidente della Carnival a partire dall’ottobre del 1990.

Alla morte del padre nel 1999 eredita i suoi averi (insieme alla sorella Shari Arison) diventando quindi proprietario oltre che manager delle attività di famiglia. Eredita e mantiene inoltre anche il possesso dei Miami Heat che tuttavia affida in gestione al general manager Pat Riley.

Nel 2003 in seguito ad un processo di fusione ricopre la carica di presidente e amministratore delegato della neocostituita Carnival Corporation & Plc. Nel luglio 2013 lascia la carica di amministratore delegato a Arnold W. Donald, rimanendo presidente.