A Positano arriva Al Mirqab, lo yacht dello sceicco del Quatar. Continua la sfilata di yacht a Positano. Anche in questo difficile anno, segnato dalla pandemia ancora in corso, stiamo tornando a vivere e lo dimostra la ripresa del turismo in Italia. Le acque della perla della Costiera Amalfitana, sono nuovamente piene, come sempre, delle più incredibili e lussuose imbarcazioni del mondo.

Anche oggi, come spesso sta succedendo da quando le misure anti Covid sono state allentante, Positano ha ospitato un grande yacht: si tratta di Al Mirqab, lo yacht dello sceicco del Quatar.

Si tratta di una nave costruita nel 2008, che naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands. Al Mirqab è uno dei venti yacht a motore più grandi mai costruiti. Lo yacht appartiene all’ex primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, costruito nel cantiere Peters Schiffbau Wewelsfleth in Germania. L’architetto dello yacht era Tim Heywood,[2] mentre il design degli interni è stato curato da Andrew Winch Designs. Durante la costruzione, lo yacht era conosciuto come Project May.

Lo yacht ha una lunghezza di 133 metri e una larghezza di 19 metri.[2][4] La portata lorda estiva dello yacht è di 1.440 DWT, mentre la stazza lorda è di 9.518 GT. È costruita in acciaio e può navigare a 21 nodi con una velocità massima di 23 nodi. Lo yacht, dall’equipaggio di 60 persone, è situato durante la maggior parte dell’anno nella zona costiera di Faliro ad Atene, in Grecia.

Può ospitare 24 ospiti in 10 suite per gli ospiti con due suite VIP. Le suite sono grandi; ognuna con il proprio bagno, soggiorno e camera matrimoniale. Alcuni dei servizi a bordo includono: un cinema, bar esterni, piscina interna e jacuzzi esterna, posti per prendere il sole e una pista per elicotteri.