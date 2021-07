A Cava de’ Tirreni il 15 luglio con “Impossible tour”: Gegè Telesforo e il suo “4TET”

Cava de’ Tirreni: Il 15 luglio al Complesso Monumentale di S. Giovanni all’interno della rassegna “MOROSUMMER 2021”, Gege’ Telesforo si esibirà insieme al suo “4tet”.

“Fare l’impossibile è una specie di divertimento” diceva Walt Disney, ed proprio in questa ottica che parte, dopo il periodo di “riposo”forzato, il nuovo tour di Gege’ Telesforo “Impossible Tour”, che farà tappa a Cava de’ Tirreni il 15 luglio,

Cantante, strumentista, compositore, produttore musicale, A&R Groove Master Edition, testimonial dell’UNICEF; ma anche giornalista, personaggio televisivo e radiofonico, Gegè Telesforo rappresenta una figura professionale poliedrica, il miglior esempio dell’attuale tradizione jazzistica in Italia.

“Mi nutro di musica da sempre, -ha dichiarato in una recente intervista Gege’ Telesforo –quello che sognavo di fare da bambino era di vivere di musica e in parte ci sono riuscito. Da più di un anno insegno musica a Los Angeles alla Venice Voice Academy dove sono titolare della cattedra di jazz e improvvisazione vocale. Per uno strumentista la creatività viene fuori attraverso uno strumento per un cantante invece lo strumento è all’interno e l’improvvisazione vocale, ovvero lo scat, che non è altro che l’arte della sillabazione che viene utilizzata come fraseggio, ad ogni sillaba corrisponde una nota”.

La vittoria del Jazzit Award per 10 anni consecutivi dal 2010 al 2019 come miglior voce maschile corona un periodo importante caratterizzato da un numero incredibile di concerti e dall’affermarsi delle molteplici attività di Gegè Telesforo: musicista e vocalist, (Songbook, libro di spartiti e compilation on line, è la raccolta dei suoi numerosi successi), ricercatore e divulgatore musicale (con il programma “Soundcheck” per Radio24 dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, anche scoperti con un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità), comunicatore tv: il suo programma “VariazioniSuTema” per Rai5, parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica.

Il racconto dell’arte e del mestiere della musica, con quella chiave ironica, è il comune denominatore di tutte le attività di Gegé.

Ma è dal connubio tra Gegé Telesforo e Dario Deidda fatto di amicizia e stima, prima che di tecnica e condivisione di stile artistico, nasce un tour felice, allegro e allo stesso tempo complesso e ricercato. Un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di Gegè e Dario all’energia di Domenico Sanna e Michele Santoleri, due giovani, eccezionali musicisti.

La formazione quindi: Gegè Telesforo – voce, Special guest Dario Deidda – contrabbasso , Domenico Sanna – pianoforte e tastiere

Michele Santoleri – batteria.

Il concerto si terrà presso la terrazza del Ristorante pizzeria american bar “Palazzo S. Giovanni ovviamente struttura COVID -FREE

Biglietti in Prevendita su PostoRiservato: www.postoriservato.it o presso IL MORO

Palazzo San Giovanni Corso Umberto I°, 167 – Cava de’Tirreni (Sa) Info: 0894456352 (dopo le 18.00) – 3403939561