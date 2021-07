Comune di Sanza-Prefettura di Salerno: riconoscimento sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno

La sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno sul sito comunale di Sanza nello spazio associazioni

Dopo sua richiesta protocollata di due mesi fa finalmente tale evento avvenuto l’8 luglio 2021 e lo comunica apertamente il Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo) con un caloroso saluto ai 70 soci tesserati del Vallo di Diano (Sanza,San Rufo,Polla,Sassano,Sala Consilina,Padula,Montesano sulla Marcellanna,Casalbuono,Teggiano,Buonabitacolo)-Cilento (Sapri,Vibonati,Santa Marina, Centola, Alfano,San Giovanni a Piro,Torre Orsaia,Caselle in Pittari,Tororella,Casaletto Spartano,)-Avigliano Provincia di Potenza e alle Istituzioni locali Religiose,Civili e Armate compreso Sindaco dottor Vittorio Esposito e comunica di aver inviato tramite email con allegati per conoscenza sia alla Prefettura-Prefetto di Salerno dottor Francesco Russo e al Presidente Provinciale prof. Antonio Landi che alle Procura-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, Vallo della Lucania e Salerno.

Inoltre portato a conoscenza anche del Vescovo Mons. Antonio De Luca della diocesi di Teggiano-Policastro + don Giuseppe Spinelli Parroco di Sanza, la locale Stazione Comando Carabinieri con il Luogotenente Antonio Russo e il Capo della Polizia Municipale Vincenzo Manduca.

Riportato di visibilità sul sito comunale come di seguito:

Sezione di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno

Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa (Cavaliere al merito della Repubblica Italiana+ con l’onore del Diploma di Fedeltà A.N.C.R. ottenuto per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza da garantirgli anche la Presidenza Onoraria Futura come da Statuto Nazionale)

Nuovo Consiglio Direttivo anno 2021- 2024 costituito da: Presidente Cav. N. H. Attilio De lisa, vice Presidente Stefano Colucci, Segretario aw. Fortunato D’Arista, Sindaco controllore aw. Alessandro Carrazza e due Consiglieri supplente dott. Rosario Carrano – Cav. N. H. Rocco De Lisa.

Sede Piazza aviere Angelo Ciorciari – edificio Polifunzionale comunale dal 2002 con Bandiera Tricolore Italiana A.N.C.R. di onore alla Patria

Anno Istituzione 1950

Soci numero 70

Scopo

Ricordo dei Caduti nelle guerre e delle altre manifestazioni Patriottiche Nazionali Italiane

Iniziative

04 novembre commemorazione dei caduti

25 aprile Anniversario Resistenza Festa della Liberazione d’Italia

02 giugno Festa della Repubblica Italiana

02 luglio ricordo della Spedizione dei Trecento e del Patriota Italiano Carlo Pisacane.