250° Anniversario della nascita di Ferdinando Scarpati

Sabato 10 luglio 2021, alle 09.45, presso la Casina dei Capitani a Meta, con il Patrocinio del Comune di Meta e organizzato da Sorrento Coast Experience, un convegno dedicato a Ferdinando Scarpati. Dopo il saluto del sindaco Giuseppe Tito, parleranno Biagio Passaro, Mario Russo, Maria Laura Franciosi, il preside emerito Agostino Aversa e Alberto Terracciano. Nel pomeriggio visita al cimitero e poi la Domenica mattina successiva a piccoli gruppi alla casa dello scienziato. Intanto in Piazza Scarpati artigiani locali esporranno prodotti inerenti al mare.

PRESENTAZIONE

Ferdinando Scarpati (Meta .1771-1850), ha teorizzato nei suoi studi e nei

suoi lavori l’arte del navigare dando lustro al suo piccolo paese natale e ai suoi

predecessori, che da secoli solcavano intrepidamente i mari fidando nella protezione

di S. Maria del Lauro al cui santuario versavano spontaneamente la decima parte

dei proventi di ogni nolo e in ogni occasione sì adoperavano per abbellirlo sempre

più. Non a caso a bordo delle navi della penisola il nuovo timoniere, nel prendere

servìzio al turno delle otto del mattino, esclamava: ” ‘Na salvaregina à Madonna

a” ‘o Lauro; ‘nu paternostro e ‘naummaria ó prìatorio, che nei accumpagna !”(*).

Dei tanti salvataggi operati dietro la sua intercessione sono testimonianza i numerosi

ex voto che ornano le pareti del suo santuario metese. E Ferdinando Scarpati, tra

le numerose attività, non tralasciò di occuparsi anche di questa chiesa in qualità di

am m in istinto re.

I numerosi manoscritti e profili costieri di questo illustre studioso, dei quali

si aveva notizia ma che si ritenevano ormai per ditti, sono riemersi dai depositi del

Museo Correale e contemporaneamente è stato, per così dire, ‘riesumato’, Usuo ritratto

ad olio che una sua discendente, la signorina Adele Scarpati di Ambrogio, aveva

donato allo stesso museo nel lontano 1930. Finalmente ne conosciamo le fattezze, ma

più di tutto, attraverso i suoi scritti autografi si potrà meglio inquadrare la sua figura

e il contributo da lui offerto al progresso degli studi nautici, che si basava finora solo

sui volumi pubblicati: il Trattato di Navigazione e le Tavole Logaritmiche.

Questo opuscolo vuole essenzialmente essere un riconoscimento a quei benemeriti

metesi, Adele Scarpati, il console Mariano Vervena e il capitano Claudio Cacace, che,

con le loro donazioni al museo, ci permettono oggi di ricordare la figura, pressoché

dimenticata, di questo illustre studioso.

La dedica allo scomparso comandante Fortunato Imperato, oltre ad essere un

omaggio indiretto ai professori Fortunato ed Errico Imperato (rispettivamente nonno

e padre), rappresenta un riconoscimento al suo impegno nel tramandare le memorie

marinare di Meta e alla sua instancabile attività di Presidente della gloriosa

istituzione; la Casina dei Capitani.

L’Associazione di Studi Ricerche e Documentazione sulla Marineria della

Penisola Sorrentina (costituitosi nel 2006) ha inserito con entusiasmo tra le sue

manifestazioni la Giornata di Studio su F. Scarpati, che si terrà in occasione della

presentazione al pubblico del suo ritratto, il cui restauro è stato completamente

sponsorizzato dal dott. Stefano Massa dell’azienda “Villa Massa “.

Sono sommamente grato a Rachele De Angelis e Anna Scala, dipendenti

del Museo Corre ale, che hanno prestato la loro opera volontaria nel riordino,

catalogazione e inventariazione dei manoscritti del Fondo Ferdinando Scarpati e a

Biagio Passaro per avere trascritto le schede arricchendole di preziosi commenti.

Un grazie a Pierpaolo Abbisogno per l’aiuto concreto nell’allestimento di una

piccola mostra in occasione della Giornata di Studio.

Esprimo infine tutta la mia riconoscenza al mio amico e conterraneo Andrea

Fienga che ha pazientemente atteso alla composizione tipografica dell’opuscolo.

Meta, 29 ottobre 2009 Mario Russo