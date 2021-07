Comunicato stampa

10 Luglio 2021 – Serata finale della settima edizione del

“Gulf of Naples Independent Film Festival”

Nello storico Palazzo Cariati, sede del prestigioso Istituto Pontano, il 10 luglio 2021, si è conclusa la settima edizione del “Gulf of Naples Independent Film Festival” diretto da Umberto Santacroce e coordinato da Vittorio Adinolfi.

La serata, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale GoNaples è stata presentata dall’attore Kurush Giordano Zangaro.

Il festival come ogni anno si è prodigato a promuovere e diffondere film che non hanno la giusta visibilità e distribuzione. Le giurie, per ogni sezione, che hanno decretato i vincitori, di carattere internazionale, composte da registi e produttori stranieri alcuni dei quali hanno vinto in precedenti edizioni e che hanno aderito con entusiasmo alla proposta.

In sala presenti oltre al Presidente dell’Istituto Pontano, il dott. Pasquale Antonio Serra, la D.ssa Marika Franco Presidente dell’Associazione Gulliver è in viaggio, partner del Festival, il dott. Alessandro Martini della Treviso Film Commission, i registi premiati, tra cui Leda, Giorgio Molfini, Lorenzo Scalzo, Andrea Piretti, Matteo Dell’Angelo, Alessandro Orlandi, alcuni membri della giura come gli attori Alessandra Romano e Giuseppe Guastaferro, lo scenografo Paolo Miele, la giornalista Luciana Pasqualetti, il fotografo Jacques Bendien, la costumista Marcela Moldonavu, i registi Lorenzo D’Amelio, Martina Mattaliano, Alessia Cammarota (vincitrice della scorsa edizione), il giornalista-regista Davide Guida e il collezionista Alberto Bruno.

Assegnato anche quest’anno il premio alla migliore sceneggiatura dedicato ad Elvio Porta, al film russo RABBIT’S PAW.

Sempre russo è il film vincitore del festival, DOCTOR LIZA della regista Oksana Karas.

I premi sono stati così assegnati :

Miglior Lungometraggio

Doctor Liza di Oksana Karas (Russia)

Miglior Sceneggiatura – Premio Elvio Porta

Rabbit’s Paw di Nana DjordJadze (Russia)

Miglior Cortometraggio

Bewildered di Gregor Wilson (USA)

Miglior Documentario Lungo

A contresens di Jerome Piguet (Svizzera)

Miglior Documentario Corto

Altromare di Stefano Romano (Italia)

Miglior Corto di Animazione

Il bambino e la balena bianca di Alessandro Orlandi (Italia)

Miglior Videoclip

Pietro l’alcolista di Giuseppe Catalanotto (Italia)

Menzione Speciale GoN IFF Lungometraggio

Roe v. Wade di Nick Loeb & Cathy Allyn (USA)

Menzione Speciale della Giuria Cortometraggi

Locdaun di Giorgio Molfini (Italia)

Menzione Speciale GoN IFF Cortometraggi

#picoftheday di Andrea Beluto (Italia)

Menzione Speciale GoN IFF Documentario

Fenice di Lena e Lorenzo Mariotti (Italia)

Miglior Produzione – Premio Istituto Pontano

O cumpagne mij di M. Dell’Angelo & C. Cutolo (Italia)

Miglior Film sociale – Premio Gulliver è in viaggio

Estate Povera di Andrea Piretti (Italia)

Miglior Montaggio – Premio IVS

UV-A resistence story di Lorenzo Scalzo (Italia)

Premio Comune di Napoli

Beagle di Giovanni Mazzitelli (Italia)

