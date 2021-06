Volley Meta, tante soddisfazioni raccontate ai microfoni della nostra redazione

Tantissime soddisfazioni per la Volley Meta che sta raggiungendo dei traguardi straordinari. La nostra redazione sportiva ha intervistato Marilù Cilento coach, insieme al marito, di questi atleti, alcuni dei quali tuttora impegnati in gare. “La Volley Meta ha radici lontanissime – afferma Marilù -; negli ultimi anni abbiamo iniziato a fare attività agonistica e, in 4 anni, siamo passati dalla prima divisione alla serie B. Poi – continua la coach – abbiamo ripreso l’attività giovanile, ottenendo diversi titoli provinciali e regionali e, la settimana scorsa, abbiamo fatto il settimo posto nelle finali nazionali. Tanta roba per dei campioni che hanno iniziato a giocare da noi da quando erano bambini”. In rappresentanza di alcuni team della Volley Meta, c’erano i capitani. “Sono molto soddisfatto del traguardo raggiunto e della crescita della squadra – afferma Mattia Meringolo, capitano della squadra della serie B appena conquistata -. Il segreto della vittoria è stato il duro lavoro: ore ed ore in palestra; c’era un unizio e mai una fine degli allenamenti la sera e così per 6/7 mesi. Ora non andiamo in vacanza, staccheremo solo per qualche giorno perché a settembre si riparte con più voglia e più ambizioni”. Poi Antonino Russo, capitano dell’U19, dell’U17 e palleggiatore della squadra di serie B: “Questo è il periodo più bello della stagione perché ci sono le finali; abbiamo disputato i play off per la serie C, siamo stati a Castellana Grotte per le Nazionali e sabato prossimo saremo a Matera per giocarci le qualifazioni per l’U19. L’umore della squadra è alto perché proveniamo dall’U17 dove abbiamo fatto molto bene”. Poi Michele Starace, 15 anni, che quest’anno è stato spesso chiamato a giocare da titolare anche in serie C: “Una passione per la pallavolo nata 2/3 anni fa grazie ad alcuni amici che mi hanno invitato agli allenamenti e poi, allenamento dopo allenamento, mi sono emozionato sempre di più fino ad arrivare a giocare in queste partite importanti. Oggi pomeriggio – continua Michele – disputeremo con gli U15 una gara interregionale per la qualificazione per le Nazionali. Per il futuro mi auguro di crescere e di migliorare in questo sport fino ad arrivare a livelli sempre più importanti”. La Volley Meta vanta anche 3 giocatori che sono stati convocati nella Nazionale U17: Giacomo Russo, Germano Latella e Francesco Barretta. Un grande orgoglio per la Penisola Sorrentina merita una struttura adeguata che possa ospitare i duri allenamenti dei ragazzi. Come detto da Marilù Cilento, il primo cittadino Tito si è reso disponibile a trovare “una casa” alla Volley Meta che adesso si “arrangia” in una palestra davvero troppo piccola. “Il sindaco l’ha promesso ai ragazzi e ai ragazzi non si fanno promesse che non si mantengono. Sono sicura che il sindaco troverà una soluzione”, conclude Marilù.