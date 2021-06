Vietri sul Mare: furto in spiaggia, acciuffati due ladri.

Alla Marina di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, due ragazzi sono stati acciuffati dai Carabinieri dopo aver rubato dei telefonini ed aver tentato di fare lo stesso con uno scooter.

Due giovani di Fisciano, infatti, si sono accorti che all’interno dei propri zaini mancavano i cellulari e le chiavi di uno scooter. Per questo, hanno raggiunto il parcheggio ed hanno notato i due ladri che cercavano di mettere in moto il ciclomotore, per poi scappare una volta notati.

Gli autori del furto sono stati poi rintracciati ed acciuffati dai Carabinieri: si tratta dei paganesi N.S. di 24 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, e F.A., di anni 20. Entrambi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica con l’accusa di furto aggravato.