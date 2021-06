Vico Equense, Vincenzo e Sara Colomba oggi sposi.

Sono convolati a nozze oggi nella chiesa della Madonna delle Grazie a Punta Mare, Vincenzo D’Auria e Sara Colomba Starace.

A Vincenzo e Sara la redazione di Positanonews formula i migliori auguri per la loro vita insieme, che sia sempre ricca di gioia ed amore, augurandogli che possano sempre essere felici come in questo giorno speciale.