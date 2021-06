Vico Equense, tragica morte di una ragazza

Vico Equense (Napoli). “E’ precipitata giù da un albergo del centro cittadino vicano a strapiombo sul mare. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, deceduta sul colpo. Non è stato semplice il recupero, essendo una spiaggia accessibile solo tramite ascensore. La salma è stata riconsegnata ai familiari. Che riposi in pace, un altro bellissimo angioletto in cielo!!!”. Il post di Equa News che ci ha sconvolti, si parla di suicidio, sicuramente è una tragedia, non è questa la soluzione, c’è sempre una speranza o una strada da percorrere.