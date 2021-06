Vico Equense manifestazione per pronto soccorso Ospedale. Ponti “Siamo in zona disagiata, qui ci sono i morti “. Alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni di Sorrento, come Rosario Fiorentino. Intervento del sindaco Andrea Buonocore e, in questa diretta di aequa news, Giovanni Ponti “I morti se li porteranno sulla coscienza.. Sosto non conosce questo territorio, pensa che vico finisce alla stazione ” “De Luca e la Regione Campania hanno detto che si possono fare deroghe per le zone disagiate, Capri, Ischia, Costiera amalfitana.. pensate che dal Faito ci possono volere quattro ore per arrivare a Castellammare di Stabia ..”

I commercianti hanno chiuso per un’ora in segno di protesta

Interessante anche la riflessione di Giovanni Visco

Giovanni Visco

Intervengo sulla questione DE LUCA E ROSSANO perché anche io ero alla riunione con il Ds Sosto. Ho ascoltato in silenzio, ho riflettuto su quanto detto e ho tratto le mie conclusioni. Però sono necessarie delle precisazioni che anche i cittadini sappiano; Prima cosa: nel pronto soccorso devono esserci unità operative specializzate in ps, e non medici di altri reparti. Bene, benissimo, ma non è così da nessuna parte, e quindi non capisco perché Vico debba essere l’eccezione. Secondo: a detta del Ds i concorsi banditi (non ultimo quello che vedrà prova scritta il 23.6) non hanno portato ad alcuna assunzione per i ps di Vico perché “location disagiata”, ovvero troppo costosa la vita per chi deve trasferirsi a lavorare qui. È stato chiesto alla amministrazione di “reperire” alloggi e garantire “vitto” a chi dovesse accettare (ometto il mio parere personale). Vero, verissimo, ma non vedo grande differenza con Sorrento o altre realtà e quindi non vedo e non capisco neppure questo. Terzo: il Ds ha ribadito che nelle more dell’ospedale unico Vico verrà potenziata. Bene, benissimo ma sento parlare di Tac e potenziamento da almeno 20 anni e una “data”, neppure indicativa, è stata fornita. Potrei continuare ma… Sono andato via più deluso di prima, meno ottimista di come vi ero arrivato. Ho capito che se si volesse il Ps di Vico (e non solo il Ps) potrebbe riaprire anche domani, ma non è questo ciò che vogliono!!! E questo non possiamo permetterlo… Anche perché i medici sono dalla parte dei cittadini..

Sempre Enrico Di Palma ha pubblicato un documento che parlava di chiusura provvisoria per Covid, ma intanto sono passati mesi e mesi