Vico Equense, in molti hanno manifestato per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale cittadino

Vico Equense. Grande partecipazione della cittadinanza alla manifestazione tenutasi nella giornata di ieri per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale “De Luca e Rossano. Per discutere dell’argomento nei giorni scorsi c’era stata una riunione tra i rappresentanti del Comune ed il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud che purtroppo non ha lasciato intravedere una speranza per la riapertura.

Il Pronto Soccorso dell’ospedale è da sempre un punto nevralgico per la gestione delle emergenze in penisola sorrentina, unitamente a quello dell’ospedale di Sorrento. Trattandosi di una zona a forte densità turistica è naturale che avere almeno due punti per il primo soccorso in penisola sorrentina è di vitale importanza per garantire la salute dei turisti ed ovviamente quella dei residenti.

Esasperati dalla situazione i cittadini hanno quindi deciso di scendere in piazza per far valere il proprio diritto alla salute e chiedere a gran voce e con decisione la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale “De Luca e Rossano”.