Vico Equense, guasto improvviso: ecco le zone senz’acqua. Ripristino a partire dalle 13

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di VICO EQUENSE:

Via Casini, Via Petrignano, Via Alberi, Via Sopra La Chiesa, Via Emanuele, Piazza Montechiaro, Via Cavoniello, Via Costoia, Via Fuori del Monte Via Calvania, Via Giovan Battista Della Porta, Corso Caulino, Via Punta La Guardia, Via Abbazia, Via Cappella Del Monte, Via Ruggiero, ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:00 di martedì 29 giugno 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.