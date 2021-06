Variante Delta da Torre del Greco anche ad Agerola. Senza creare allarmismi ma la cosiddetta variante delta del Coronavirus Covid-19 si sta diffondendo in Campania, in particolare nell’area del Vesuvio in provincia di Napoli, circa 40 casi a Torre del Greco, ma anche sui Monti Lattari ad Agerola, il paese che si affaccia sulla Costiera amalfitana. Corretto precisare che si tratta di 5 casi circoscritti su 13 positivi ancora presenti ad Agerola mentre tutta la Costa d’Amalfi, salvo Vietri sul mare, da Positano a Ravello e Cetara, è Covid free