Vaccini, boom degli under 40 in Campania: in un giorno 189 mila prenotati.

È boom di prenotazioni al vaccino per gli under 40: a ieri sera alle 19, infatti, in poco meno di 24 ore, si sono registrati quasi 189mila persone (188.965 per la precisione). Esattamente un decimo della popolazione campana di questa fascia d’età (12-39 anni) che ammonta a 1 milione e 892mila abitanti. Ma attenzione parliamo di prenotazioni perché per la somministrazione occorrerà attendere l’arrivo dei vaccini. E non a caso, ieri mattina, il governatore De Luca rilancia l’allarme sulle dosi che ancora mancano a questa regione. «La Campania è la popolazione più giovane d’Italia. Lazio e Campania hanno la stessa popolazione complessiva, ma nella fascia 16-40 la Campania ha 200mila cittadini in più rispetto al Lazio. La campagna di vaccinazione dai 12 anni in su andrà avanti se il governo e il commissario – incalza l’ex sindaco di Salerno – decideranno di dare più vaccini alla Campania così come abbiamo dato più vaccini alle regioni più anziane a gennaio, febbraio e marzo». Criterio di ripartizione che doveva essere affrontato ieri in Conferenza Stato-regioni proprio su sollecitazione della Campania ma alla fine nell’assise si è discusso di altre problematiche legate all’emergenza pandemia e non delle dosi sul territorio.