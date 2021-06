Vaccini all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, quota 8.142. Ecco il post di Valentino Fiorillo dei Colibrì di Maiori

OBIETTIVO RAGGIUNTO

In venticinque giorni di attività il centro vaccinale del Presidio Ospedaliero di Castiglione ha somministrato 8.142 vaccini, con una media di 327 vaccini al giorno, con picchi di 845 e 600, per complessive 180 ore di impegno effettivo e una media di 45 vaccini all’ora.

Il centro riaprirà il 17 giugno per la somministrazione delle seconde dosi già programmate.

Grazie di cuore ai tantissimi volontari tra personale medico e sanitario, amministrativi e associazioni di volontariato che hanno prestato la propria opera con professionalità e passione, ma soprattutto alle migliaia di persone che hanno deciso di vaccinarsi e che sono stati accolti da una grande squadra, da una grande famiglia, da tanto amore.

Non ci sono record da raggiungere o traguardi da tagliare ma la consapevolezza di essere stati utili e a questa società in un momento difficile con l’intento di raggiungere al più presto l’obiettivo per la salvezza di tutti.

GRAZIE (Nicola Amato, coord. Centro vaccinale di Castiglione)