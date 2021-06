Vacanze Covid a Maiorca: focolaio di 350 giovani

Maiorca è una delle destinazioni più in voga per soggiorni di questo tipo. Media dell’isola affermano che le autorità locali hanno cercato di creare zone riservate per le centinaia di giovani in arrivo per evitare focolai tra i residenti locali. La regione delle Isole Baleari ha comunicato che per ora non sono stati registrati contagi nella popolazione residente legati al focolaio tra studenti. Darias ha chiesto «responsabilità» alle persone giovani perché in gran parte non sono ancora stati vaccinati e in questo momento sono i più esposti al contagio.