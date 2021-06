Vacanze campane per Bruno Peres e Glenda Moretti

Vacanze campane per Bruno Peres, 31enne ex terzino della Roma, immortalato in totale relax in barca dalle stories di Instagram della compagna Glenda Moretti. Capri e Ischia le mete toccate dalla coppia. Lei, romana romanista, ha avuto il compito di far rinascere il calciatore brasiliano che aveva attraversato un periodo buio, come da lui stesso raccontato: “Da quando la conosco anche la mia vita fuori dal campo è migliorata, non commetto più errori”. Peres ha da poco firmato un triennale con il Trabzonspor dove raggiungerà Marek Hamsik e Gervinho mentre la compagna Glenda, ex assistente di volo è abituata a viaggiare ed infatti ha confessato: “Ho sempre vissuto anche in altre città che non fossero Roma. Non mi spaventa cambiare Paese e abitudini, anzi è un’esperienza che non vedo l’ora di fare”.